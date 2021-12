Commerciante ucciso nel Napoletano | caccia ai banditi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente in via Giovanni Della Rocca che nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi importanti per risalire al rapinatore che giovedì sera haAntonio Morione, il 41enne titolare della pescheria ”Il delfino” di Boscoreale (Napoli), giustiziato con un colpo d’arma da fuoco al volto per avere cercato di difendere l’incasso di giornata reagendo ad un tentativo di rapina da parte di tre uomini giunti sul posto a bordo di un’auto. Stando a quanto appurato dagli investigatori, Morione si trovava all’esterno della sua pescheria quando avrebbe visto il malvivente, sceso dalla vettura, dirigersi armato di pistola verso la cassa. A questo punto avrebbe recuperato un coltello e squarciato una gomma dell’auto per impedirne la fuga, attirando l’attenzione del rapinatore armato che, ...