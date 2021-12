CM Punk: “Sono sicuro che Conor McGregor passerà presto al wrestling” (Di domenica 26 dicembre 2021) Conor McGregor è probabilmente il fighter UFC che ha contribuito maggiormente allo sviluppo e allo slancio “mainstream” della compagnia: il suo fare istrionico non passa mai inosservato e le sue doti nell’ottagono Sono incredibili. A più riprese il suo nome è stato avvicinato al pro wrestling, seguendo la scia di Ronda Rousey, capace di vincere il titolo femminile sia in UFC che in WWE. A dire la sua al riguardo ci ha pensato CM Punk, ex fighter UFC che però, non ha lasciato il segno nelle arti marziali miste. Conor McGregor wrestler? Parlando a ESPN Sportsnation, Punk ha dichiarato:“Mayweather ha fatto il salto in passato e ha lottato a WrestleMania, Sono sicuro che presto vedremo fare ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 dicembre 2021)è probabilmente il fighter UFC che ha contribuito maggiormente allo sviluppo e allo slancio “mainstream” della compagnia: il suo fare istrionico non passa mai inosservato e le sue doti nell’ottagonoincredibili. A più riprese il suo nome è stato avvicinato al pro, seguendo la scia di Ronda Rousey, capace di vincere il titolo femminile sia in UFC che in WWE. A dire la sua al riguardo ci ha pensato CM, ex fighter UFC che però, non ha lasciato il segno nelle arti marziali miste.wrestler? Parlando a ESPN Sportsnation,ha dichiarato:“Mayweather ha fatto il salto in passato e ha lottato a WrestleMania,chevedremo fare ...

