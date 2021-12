Club indebitati | la classifica italiana | disastro senza fine | conti sempre più in rosso

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempi duri per il calcio Italiano. In questi due anni, la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale per quanto concerne i debiti delle società di calcio e i relativi bilanci, purtroppo...

Advertising

felixmagath8 : Comisso: 'Juve200 milioni di stipendi,noi 70.Come hanno comprato Chiesa?Ce lo hanno rubato perché gli hanno dato mo… - MaldinismoVero : @GuidiTiziana @filippocrudo @WilliamQuint9 @CalcioFinanza 1 non è così alcune squadre hanno negoziato con giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Club indebitati

CalcioNapoli24

Sarebbe davvero una beffa immaginare che il centravanti serbo possa lasciare Firenze per l'offerta economica die è già oltre il dettato regolamentare. Dusan Vlahovic ha segnato 33 ...Il resto, invece, è chiaro da tempo e come tale avrebbe dovuto essere affrontato: una distorsione sempre meno sopportabile nel calcio dei finti ricchi, dovee proprietà si sonofino ...In un comunicato il presidente Commisso auspica un maggior rispetto delle regole: dietro c'è la questione Vlahovic?Ronaldo Luiz Nazario de Lima, meglio noto a tutti come Ronaldo ‘Il Fenomeno’, è venuto in soccorso del Cruzeiro ...