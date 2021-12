Cittanova e Taurianova in lutto. Il comandante Giacomo D’Amico stroncato da un malore improvviso

(Di domenica 26 dicembre 2021) La Piana è inper l’improvvisa morte deldella Polizia Municipale del Comune diè venuto a mancare a causa di un. Nativo di Messina,, 53 anni, abitava acon la famiglia. Laureatosi in Legge e abilitato all’esercizio dell’avvocatura, ha intrapreso la carriera nella Polizia municipale a Messina, per poi ricoprire il ruolo dinel Comune di Scilla, prima di assumere, quasi 13 anni fa, la dirigenza del Settore vigilanza a. “Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, il segretario generale e il personale tutto – si legge in una nota – ricordano e rimpiangono la figura del loro ...

Approdo Calabria

E' morto a Taurianova, dove abitava con la famiglia, il comandante della polizia Municipale di Cittanova Giacomo D'Amico. Alla moglie avv. Sabina Pizzuto ed figli le condoglianze della redazione di Approdo ...