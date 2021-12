Cinema: è morto Harvey Evans, attore e ballerino dell’età dell’oro di Broadway (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. – (Adnkronos) – L’attore e ballerino statunitense Harvey Evans, interprete dell’età dell’oro di Broadway, star di numerosi musical che dal palcoscenico sono stati portati anche al Cinema, è morto alla vigilia di Natale all’età di 80 anni in una casa di riposo nel New Jersey, l’Actors Fund Home di Englewood. L’annuncio della scomparsa è stato dato da un amico, l’attore e ballerino Lawrence Leritz, che è stato anche produttore e regista di Broadway. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. – (Adnkronos) – L’statunitense, interpretedi, star di numerosi musical che dal palcoscenico sono stati portati anche al, èalla vigilia di Natale all’età di 80 anni in una casa di riposo nel New Jersey, l’Actors Fund Home di Englewood. L’annuncio della scomparsa è stato dato da un amico, l’Lawrence Leritz, che è stato anche produttore e regista di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

