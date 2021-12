Ciclocross, Coppa del Mondo 2021-2022: prova di forza di Cameron Mason tra gli Under 23, battuti gli olandesi Ronhaar e Hendricx (Di domenica 26 dicembre 2021) Feste natalizie fortemente ridimensionate per gli specialisti del Ciclocross, impegnati sul tracciato di Dendermonde a una settimana esatta dalla tappa belga di Namur. Tra gli Under 23 vince il britannico Cameron Mason che si impone sui più quotati olandesi Pim Ronhaar e Mees Hendricx. Partenza a tutta di Ronhaar, bravo a seminare i rivali fin dall’avvio. Si lanciano al suo inseguimento Cameron Mason assieme a l’altro neerlandese Mees Hendricx, mentre gli azzurri Davide Toneatti, Lorenzo Masciarelli e Filippo Fontana perdono subito le ruote dei battistrada. Mason e Hendricx riescono a riportarsi sotto al leader della corsa sfruttando un grande forcing imposto da ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Feste natalizie fortemente ridimensionate per gli specialisti del, impegnati sul tracciato di Dendermonde a una settimana esatta dalla tappa belga di Namur. Tra gli23 vince il britannicoche si impone sui più quotatiPime Mees. Partenza a tutta di, bravo a seminare i rivali fin dall’avvio. Si lanciano al suo inseguimentoassieme a l’altro neerlandese Mees, mentre gli azzurri Davide Toneatti, Lorenzo Masciarelli e Filippo Fontana perdono subito le ruote dei battistrada.riescono a riportarsi sotto al leader della corsa sfruttando un grande forcing imposto da ...

