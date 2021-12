Ciclismo su pista, Italia si prepara al raduno di fine anno: ecco i convocati del Ct Villa (Di domenica 26 dicembre 2021) La Nazionale Italiana di Ciclismo su pista è pronta a pedalare a tutta velocità nella nuova stagione. Gli azzurri infatti, si ritroveranno dal 27 al 30 dicembre a Nove Mesto (Slovenia). Il Commissario Tecnico, Marco Villa, ha convocato diciassette azzurri. Questi saranno costretti alla trasferta in Slovenia poiché il Velodromo di Montichiari è chiuso per alcuni lavori di sistemazione. Campioni Olimpici e del Mondo, ma non solo. ecco la lista dei convocati per il raduno: Martina Alzini Elisa Balsamo Liam Bertazzo Elena Cecchini Maria Giulia Confalonieri Chiara Consonni Simone Consonni Niccolò Galli Filippo Ganna Vittoria Guazzini Francesco Lamon Stefano Moro Letizia Paternoster Davide Plebani Michele Scartezzini Attilio Viviani ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) La Nazionalena disuè pronta a pedalare a tutta velocità nella nuova stagione. Gli azzurri infatti, si ritroverdal 27 al 30 dicembre a Nove Mesto (Slovenia). Il Commissario Tecnico, Marco, ha convocato diciassette azzurri. Questi sarcostretti alla trasferta in Slovenia poiché il Velodromo di Montichiari è chiuso per alcuni lavori di sistemazione. Campioni Olimpici e del Mondo, ma non solo.la lista deiper il: Martina Alzini Elisa Balsamo Liam Bertazzo Elena Cecchini Maria Giulia Confalonieri Chiara Consonni Simone Consonni Niccolò Galli Filippo Ganna Vittoria Guazzini Francesco Lamon Stefano Moro Letizia Paternoster Davide Plebani Michele Scartezzini Attilio Viviani ...

