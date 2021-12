Christian Panico lancia il nuovo singolo “Salvaci” [VIDEO] (Di domenica 26 dicembre 2021) foto di Anastasia BondarenkoMILANO – È in radio negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Christian Panico “Salvaci”, brano che ha scritto con Andrea Tosi. “Quando si scrive un brano, lo si fa per raccontare qualcosa, un ricordo, un’esperienza. A volte lo si fa per lanciare un messaggio. Ecco, è il caso di dire che – afferma Christian Panico – ho voluto fortemente, lanciare un messaggio di solidarietà. Il mondo in cui viviamo mi piace sempre meno, spesso si compiono azioni, senza pensare alle conseguenze, che a volte possono danneggiare altri. Se solo pensiamo a quanto è facile offendere una persona in macchina, in modo pesante, solo perché è passato prima di noi ad un incrocio o a come si è diventati ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) foto di Anastasia BondarenkoMILANO – È in radio negli store e sulle piattaforme digitali ilinedito di”, brano che ha scritto con Andrea Tosi. “Quando si scrive un brano, lo si fa per raccontare qualcosa, un ricordo, un’esperienza. A volte lo si fa perre un messaggio. Ecco, è il caso di dire che – afferma– ho voluto fortemente,re un messaggio di solidarietà. Il mondo in cui viviamo mi piace sempre meno, spesso si compiono azioni, senza pensare alle conseguenze, che a volte possono danneggiare altri. Se solo pensiamo a quanto è facile offendere una persona in macchina, in modo pesante, solo perché è passato prima di noi ad un incrocio o a come si è diventati ...

Advertising

Lopinionista : Christian Panico lancia il nuovo singolo “Salvaci” [VIDEO] - esaraipersempre : RT @wRoNg_imagine_: Il modo in cui nessuno si è interessato allo speciale di Natale ma è bastata un'interazione di Christian e Mattia per s… - giadar582 : RT @wRoNg_imagine_: Il modo in cui nessuno si è interessato allo speciale di Natale ma è bastata un'interazione di Christian e Mattia per s… - wRoNg_imagine_ : Il modo in cui nessuno si è interessato allo speciale di Natale ma è bastata un'interazione di Christian e Mattia p… - fairumorequi : RT @mvoonlightbae: il panico che stanno scatenando christian e mattia, la sentite la potenza? -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Panico Come provocare un'epidemia immaginaria Ad ogni modo esperti come il virologo tedesco Christian Drosten (lo stesso che ha creato in 24 ore ...una sorta di profezia auto avverante nella quale la malattia e i decessi sono dovuti più al panico, ...

Un sacchetto di mandorle e una passione, quella tra il filosofo Walter Benjamin e Asja Lacis Anni dopo, nel 1931, evocava ancora il panico che lo aveva preso all'idea che una incombente ... pochi giorni dopo, lo raggiunsero alcuni amici con cui aveva progettato il viaggio: Florens Christian ...

Christian Panico ci porta su un'isola felice con Salvaci: il video Sky Tg24 Christian Panico lancia il nuovo singolo “Salvaci” [VIDEO] MILANO - È in radio negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Christian Panico “Salvaci”, brano che ha scritto con Andrea Tosi.

Christian Panico: disponibile in radio il nuovo singolo “Salvaci”. Online il video Disponibile in radio negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Christian Panico “SALVACI” brano che ha scritto con Andrea Tosi. “Quando si scrive un brano, lo si fa per racc ...

Ad ogni modo esperti come il virologo tedescoDrosten (lo stesso che ha creato in 24 ore ...una sorta di profezia auto avverante nella quale la malattia e i decessi sono dovuti più al, ...Anni dopo, nel 1931, evocava ancora ilche lo aveva preso all'idea che una incombente ... pochi giorni dopo, lo raggiunsero alcuni amici con cui aveva progettato il viaggio: Florens...MILANO - È in radio negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Christian Panico “Salvaci”, brano che ha scritto con Andrea Tosi.Disponibile in radio negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Christian Panico “SALVACI” brano che ha scritto con Andrea Tosi. “Quando si scrive un brano, lo si fa per racc ...