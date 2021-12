Chiesa fu vicinissimo al Liverpool | il motivo per cui salto l’affare

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 dicembre 2021): i Reds avevano in pugno l’attaccante prima che quest’ultimo decidesse di trasferirsi alla Juventus Il portale inglese Sun rivela un retroscena di mercato riguardante Federico. Secondo quanto riportato oltremanica, ilaveva raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento in Premier League del giocatore sulla base di un’offerta da 60 milioni di sterline. Il banco però saltò proprio sul più bello per volere dello stesso giocatore. L’esterno azzurro infatti decise di snobbare la proposta delper trasferirsi alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.