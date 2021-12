Chiara Giordano senza freni su Raoul Bova: “Mi sono sentita una nullità come donna” (Di domenica 26 dicembre 2021) Chiara Giordano ha condiviso una famiglia con il famosissimo attore Raoul Bova. Il loro divorzio non fu facile ma con impegno hanno raggiunto una stabilità. La donna ha raccontato alcuni particolari riguardo a come si è sentita nel momento del distacco dall’ex marito. Chiara Giordano e Raoul Bova- AltranotiziaChiara Giordano è stata sicuramente presa di mira dal gossip nel momento meno opportuno e cioè quando si è separata dal suo ex marito Bova. La notorietà ha lati positivi ed anche lati negativi ed in un momento di sofferenza amplifica tutto e non lascia spazio alla riservatezza. Chiara ha sofferto molto ed ha ... Leggi su altranotizia (Di domenica 26 dicembre 2021)ha condiviso una famiglia con il famosissimo attore. Il loro divorzio non fu facile ma con impegno hanno raggiunto una stabilità. Laha raccontato alcuni particolari riguardo asi ènel momento del distacco dall’ex marito.- Altranotiziaè stata sicuramente presa di mira dal gossip nel momento meno opportuno e cioè quando si è separata dal suo ex marito. La notorietà ha lati positivi ed anche lati negativi ed in un momento di sofferenza amplifica tutto e non lascia spazio alla riservatezza.ha sofferto molto ed ha ...

