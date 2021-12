Che cos’è la rivoluzione iraniana del 1979 (Di domenica 26 dicembre 2021) La rivoluzione iraniana del 1979 è considerato l’evento che dà vita all’attuale Repubblica Islamica dell’Iran. Nasce dalle proteste sorte l’anno precedente per via delle precarie condizioni economiche del Paese e per un contesto politico contrassegnato dall’autoritarismo dello Scià Reza Pahlavi, sovrano dal 1941. L’epilogo della rivoluzione vede la proclamazione della Repubblica Islamica e l’instaurazione di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 dicembre 2021) Ladelè considerato l’evento che dà vita all’attuale Repubblica Islamica dell’Iran. Nasce dalle proteste sorte l’anno precedente per via delle precarie condizioni economiche del Paese e per un contesto politico contrassegnato dall’autoritarismo dello Scià Reza Pahlavi, sovrano dal 1941. L’epilogo dellavede la proclamazione della Repubblica Islamica e l’instaurazione di InsideOver.

Advertising

ilpost : «Nessuno poi si ricorda cos’ha fatto a Santostefano. Che forse è il giorno più bello dell’anno, proprio per questo.… - antoniospadaro : — Santo Padre, cos’è l’amore? — Mi viene da chiederti: “Cos’è l’aria?” Su #Netflix ora! “Stories of a Generation”… - teatrolafenice : ?? «Cos’è la menzogna? È la verità che desideriamo, la realtà che non sperimentiamo» (Eric Emmanuel Schmitt). Buona… - chxnw0o : RT @Rosam23_: mamma: “tieni questo è il regalo da parte mia e di papà” io: *lo apro* papà: “FAI VEDE CHE COS’È? OH WOW BELLO” OGNI ANNO… - JoyaJFC : @sunlouvis91 @daniimpera31 se la nostra è una squadra del cazzo la tua che cos'è? -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Concorso scuola secondaria, a breve il via. Cambiano le prove. Cosa c’è da sapere Orizzonte Scuola