Charlene di Monaco | nuovo terribile aggiornamento | le sue condizioni

(Di domenica 26 dicembre 2021) Un Natale diverso perdiche non se la sta passando di certo bene: gli ultimi aggiornamenti sulle sueQualche giorno fa abbiamo raccolto le testimonianze dal Principato per quel che riguarda il diverso Natale trascorso dalla Principessache si trova in Svizzera per la riabilitazione dopo quanto ha vissuto negli ultimi L'articolo proviene da Inews.it.

Per l'occasione tutti i bambini incontrano anche il principe Alberto e la mogliedie ricevono un regalo. I dipendenti del Palazzo effettuano ricerche specifiche per assicurarsi che ...Quanto deve essere doloroso, per una madre, separarsi dai propri figli. Uno strazio che Charlène diha dovuto vivere ben due volte. La prima, nei lunghi mesi di permanenza in Sudafrica a causa di un'infezione. La seconda, dopo l'agognato approdo nel Principato, quando ha scelto, spalleggiata ...Un Natale diverso per Charlene Di Monaco che non se la sta passando di certo bene: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni ...Nonostante l’incompiuto ritorno al Principato, l’ultimo comunicato reale si rivela inaspettatamente positivo: “Il recupero della principessa Charlene procede in modo incoraggiante“. La visita del mari ...