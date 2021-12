Celine Dion, la drammatica notizia è appena arrivata: il triste comunicato della famiglia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Celine Dion, 53 anni, si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas in una serie di concerti prima di Natale. Concerti che la star è stata costretta ad annullare per un problema di salute. Ad annunciarlo era stata lei su Instagram. «Il mio cuore è spezzato da questa situazione. Io e il mio team stiamo lavorando al nostro nuovo spettacolo da otto mesi e non poter salire sul palco mi rattrista tantissimo» aveva scritto. Il suo entourage aveva poi spiegato, con un comunicato stampa, che Celine Dion soffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti», localizzati alle gambe e ai piedi. Anche la sorella dell’artista aveva rassicurato tutti. Ma sembra che lo stato di salute di Celine Dion sia in realtà ben più preoccupante. Un parente della star ha parlato alla ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 dicembre 2021), 53 anni, si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas in una serie di concerti prima di Natale. Concerti che la star è stata costretta ad annullare per un problema di salute. Ad annunciarlo era stata lei su Instagram. «Il mio cuore è spezzato da questa situazione. Io e il mio team stiamo lavorando al nostro nuovo spettacolo da otto mesi e non poter salire sul palco mi rattrista tantissimo» aveva scritto. Il suo entourage aveva poi spiegato, con unstampa, chesoffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti», localizzati alle gambe e ai piedi. Anche la sorella dell’artista aveva rassicurato tutti. Ma sembra che lo stato di salute disia in realtà ben più preoccupante. Un parentestar ha parlato alla ...

Advertising

GraziaChirico1 : Stupendo anche il film, non solo il brano di Celine Dion associato alle immagini del trailer. ???? - Anabemota10 : Celine Dion no talo aqui hahahahah - yulianamour : RT @Forever4Ct: Gila ah celine dion. Taste. - Forever4Ct : Gila ah celine dion. Taste. - Teresio_Boccia : RT @SemplicementeGL: Celine Dion Merry Christmas and A Happy New Year -