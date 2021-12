“C’è interesse”, Gianmaria si sbottona su Federica: “E’ vera, carina e semplice” (Di domenica 26 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi è sempre più interessato a Federica Calemme, la new entry del Grande Fratello Vip. Archiviata la sua conoscenza con Sophie Codegoni (caduta tra le braccia di Alessandro Basciano), l’imprenditore non ha nascosto il suo interesse. “C’è interesse…”, Gianmaria si sbottona su Federica È vera, carina, semplice. Siamo stati insieme fino a tardi a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 dicembre 2021)Antinolfi è sempre più interessato aCalemme, la new entry del Grande Fratello Vip. Archiviata la sua conoscenza con Sophie Codegoni (caduta tra le braccia di Alessandro Basciano), l’imprenditore non ha nascosto il suo. “C’è…”,sisu. Siamo stati insieme fino a tardi a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

