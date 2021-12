Caro bollette, un conto da 11 miliardi. L’allarme di Confcommercio (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Un conto da 11 miliardi, a tanto ammonta il Caro bollette: a lanciare L’allarme è Confcommercio. Nel 2022 inflazione e rincari energetici impatteranno in modo significativo sui conti delle famiglie e delle imprese. La crisi dei mercati dell’elettricità e del gas, da una parte. W la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, dall’altra. Questi due fattori comporteranno una maggiore spesa energetica. Il conto sarà di oltre 11 miliardi per le famiglie e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le imprese. Confcommercio: Caro bollette, nel 2022 duemila euro a famiglia per un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Unda 11, a tanto ammonta il: a lanciare. Nel 2022 inflazione e rincari energetici impatteranno in modo significativo sui conti delle famiglie e delle imprese. La crisi dei mercati dell’elettricità e del gas, da una parte. W la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, dall’altra. Questi due fattori comporteranno una maggiore spesa energetica. Ilsarà di oltre 11per le famiglie e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le imprese., nel 2022 duemila euro a famiglia per un ...

Advertising

matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - matteosalvinimi : Approvato l’emendamento a mia firma a favore della ceramica e del vetro di Murano. Un segnale di attenzione per ecc… - Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - DiegoNatoli2 : RT @Cavalodiritorno: Dopo il danno la beffa ! #Draghi nega di aver sottratto i fondi dei disabili che aveva istituito #Conte per destinarlo… - IlPrimatoN : Nel 2022 la mazzata per famiglie e imprese -