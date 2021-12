Capodanno in Musica: lo show si farà? Sì, ma cambia la location (Di domenica 26 dicembre 2021) Chi temeva che lo show di Canale 5 Capodanno in Musica sarebbe stato annullato a causa del Covid può tirare un sospiro di sollievo. Lo spettacolo condotto da Federica Panicucci ci sarà, ma ci si sposterà da Piazza Prefettura. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 dicembre 2021) Chi temeva che lodi Canale 5insarebbe stato annullato a causa del Covid può tirare un sospiro di sollievo. Lo spettacolo condotto da Federica Panicucci ci sarà, ma ci si sposterà da Piazza Prefettura.

Advertising

infoitcultura : Il Capodanno in musica di Canale 5 si farà ma non in piazza: la decisione - Radio1Rai : ?? Tra #Natale e #Capodanno, #Radio1 sarà sempre al vostro fianco: domani #27dicembre parte #Radio1Box con Anna Mari… - infoitcultura : Dove si svolgerà il Capodanno in Musica di Canale 5? Mediaset cambia location - infoitcultura : Capodanno in musica 2021-2022 a Bari, gli ospiti dello show su Canale 5 - GabrieleMorrone : @davidemaggio @davidemaggio Spero che Mara non sia stata contagiata.?? Davide riusciresti a ricavare la lista compl… -