Capodanno in Musica costretto a cambiare i piani: cosa è accaduto

Capodanno in Musica, lo spettacolo di Canale 5 costretto a cambiare i piani all'ultimo minuto: scopriamo cosa è accaduto.

Capodanno in Musica è un programma di Canale 5 anche se la messa in onda quest'anno era in forse a causa dell'emergenza Coronavirus. A quanto pare la trasmissione si farà con un adattamento al nuovo decreto per il contenimento del contagio da Covid-19. Il divieto delle feste in piazza nell'ultima notte dell'anno non comprometterà dunque lo spettacolo Mediaset che si svolgerà al chiuso. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aveva già spiegato nei giorni scorsi che anche per il Capodanno di Canale 5 ci sarebbero ...

