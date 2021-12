Capodanno | i riti per la fortuna nel nuovo anno che saluteremo

Leggi su formatonews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Anche quest’, che sta per volgere al termine, è stato molto difficile. Per far sì che laarrivi, con ila cui daremo il benvenuto, ci sono delle tradizioni per propiziarla. Regalare il vischio(Instagram @noemibriccolani)L’2021 sta finendo con tante difficoltà e incertezze per il futuro. Ipropiziatori e scaramantici sono sicuramente utili per far sì che laarrivi e regali momenti migliori. Molti pensano che queste dicerie non siano vere, che appartengano solo a tradizioni pagane e contadine, ma in realtà le varie culture del mondo con le loro tradizioni ci fcredere invece il contrario, tenendo sempre bene gli occhi aperti ai pericoli del momento. Quali sono alcuni dei ...