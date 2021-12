Capitano Ultimo ricorda Pamela Mastropietro

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto come, ha volutore, la giovane studentessa romana uccisa e fatta a pezzi. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo il nigeriano Innocent Oseghale.hato la giovanecon un fiore e un biglietto sul quale ha scritto: “re per onorare un amore grande.vive nei nostri cuori. Conto ogni violenza.”. L’immagine è stata condiviso dallo stessosui social con questo commento: “Non si dimentica un Amore spezzato. Si,vive sempre nei nostri cuori. ...

