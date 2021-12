Cane cade nel pozzo, per salvarlo rimane incastrato per due ore (Di domenica 26 dicembre 2021) Perugia, 26 dicembre 2021 - E' rimasto incastrato per almeno due ore nel pozzo in cui aveva cercato di calarsi per salvare il suo Cane. L'animale era caduto nel pozzo e il suo padrone, un uomo di 74 ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 dicembre 2021) Perugia, 26 dicembre 2021 - E' rimastoper almeno due ore nelin cui aveva cercato di calarsi per salvare il suo. L'animale era caduto nele il suo padrone, un uomo di 74 ...

