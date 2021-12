Cancellati 6 mila voli nel mondo. In Francia superati 100 mila casi (Di domenica 26 dicembre 2021) La variante Omicron sta diventando sempre più dominante e la corsa dei contagi continua a segnare nuovi massimi in diversi paesi europei Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) La variante Omicron sta diventando sempre più dominante e la corsa dei contagi continua a segnare nuovi massimi in diversi paesi europei

Advertising

rdegiorgi53 : In due giorni sono stati cancellati quasi 5 mila voli (ma non quello di Babbo Natale) - zazoomblog : Effetto Omicron i voli cancellati nei giorni di Natale arrivano a 6 mila - #Effetto #Omicron #cancellati #giorni - infoiteconomia : Effetto Omicron, i voli cancellati nei giorni di Natale arrivano a 6 mila - manuel_y_jesus_ : RT @Corriere: In Gran Bretagna 122 mila contagi. In Usa cancellati oltre 4.500 voli - Tullia01 : RT @Tg3web: La variante omicron è stata individuata in 110 nazioni e spinge il contagio in tutto il mondo. Pesanti le ricadute sul trasport… -