Campione di kickboxing e negazionista | rifiuta il ricovero e muore di Covid

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, morto il campione di kickboxing Fred Sinistra: è stato un negazionista fino alla fine #covid… - LaStampa : Ucciso dal Covid l’ex campione del mondo di kickboxing che negava l’esistenza del virus - giulio_galli : RT @LaStampa: Ucciso dal Covid l’ex campione del mondo di kickboxing che negava l’esistenza del virus - andfranchini : #Covid, morto il campione di kickboxing Fred Sinistra: è stato un negazionista fino alla fine - xmoonloverx_ : RT @MediasetTgcom24: Covid, morto il campione di kickboxing Fred Sinistra: è stato un negazionista fino alla fine #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Campione kickboxing

Aveva 41 anni, era nato a Liegi, in Belgio, e nella sua carriera aveva conquistato il titolo didel Mondo e d'Europa di. Ha perso la sua ultima battaglia per una grave infezione ...Frederic Sinistra , exdel mondo e d'Europa di, è morto a 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il . A dare l'annuncio è stata la moglie con un post sui ...Con il decreto di Natale sulle nuove restrizioni relative al Covid-19 è tornato anche l’utilizzo obbligatorio all’aperto della mascherina. Ma non solo, adesso in base a diverse situazioni di routine è ...Open day sospeso per alcune ore al giorno, per accogliere al meglio gli utenti in arrivo alla Fiera del Mediterraneo. L’hub vaccinale di Palermo modifica le sue modalità di accesso nel periodo delle f ...