Campagna vaccinale anti-Covid, l’Asl di Avellino attiva i drive through (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa martedì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 saranno attivi i drive through di Avellino, Ariano Irpino e Moschiano per la vaccinazione anti-Covid; mercoledì 29 dicembre sarà attivo il drive through di Avellino dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” dalle ore 9.00 di lunedì 27 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa martedì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 saranno attivi idi, Ariano Irpino e Moschiano per la vaccinazione; mercoledì 29 dicembre sarà attivo ildidalle ore 9.00 alle ore 18.00. Tutti i cittadini residenti in provincia dipotranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” dalle ore 9.00 di lunedì 27 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ...

