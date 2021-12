California, surfista ucciso da uno squalo (Di domenica 26 dicembre 2021) Un surfista di 31 anni è morto ucciso da uno squalo a Morro Bay in California. Secondo quanto riporta la Cnn la tragedia è avvenuta la vigilia di Natale. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e informare al più presto i parenti della loro perdita. Le spiagge dell’area restano aperte, ma è scattato il divieto di balneazione. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire con esattezza l’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Undi 31 anni è mortoda unoa Morro Bay in. Secondo quanto riporta la Cnn la tragedia è avvenuta la vigilia di Natale. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e informare al più presto i parenti della loro perdita. Le spiagge dell’area restano aperte, ma è scattato il divieto di balneazione. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire con esattezza l’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

