Caldo anomalo per San Silvestro e Capodanno. Arriva l'anticiclone (Di domenica 26 dicembre 2021) Condizioni meteo davvero atipiche sono attese sull'Italia per la notte di San Silvestro 2021 e per il Capodanno 2022 a causa di una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che si avvarrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Condizioni meteo davvero atipiche sono attese sull'Italia per la notte di San2021 e per il2022 a causa di una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che si avvarrà ...

Advertising

annalaurabar : RT @iltirreno: Capodanno con temperature anomale per il periodo: le previsioni - Trmtv : Caldo anomalo a Bari nella mattinata di Santo Stefano, bel tempo previsto anche per il Capodanno - iltirreno : Capodanno con temperature anomale per il periodo: le previsioni - infoitinterno : Pioggia e neve in montagna, poi caldo anomalo a Capodanno: Epifania col ritorno del gelo? Le previsioni per l… - news_forlicesen : Altro che neve, per Capodanno l'anticiclone africano: caldo anomalo e clima primaverile sulle vette… -