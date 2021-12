Calciomercato Roma | si avvicina l’arrivo di Maitland Niles I dettagli

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lasta per mettere a segno il primo colpo del suoinvernale: quasi fatta perdiSecondo quanto riporta Sky Sport,è vicinissimo alla. Si tratterebbe del primo colpo delinvernale dei giallorossi, che rafforzeranno la mediana con il centrocampista in arrivo dall’Arsenal. ?@@OfficialAS?@SkySport @SkySports #— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 26, 2021 L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Maitland Niles è vicinissimo alla Roma. Si tratta del primo colpo del calciomercato invernale dei giallorossi. Tra pochi giorni si aprirà anche ufficialmente il calciomercato di gennaio, dove la Roma dovrà essere protagonista. Mourinho chiede rinforzi da mesi, ora tocca a Pinto regalargli almeno un centrocampista e un terzino per provare ad agguantare il ... La Serie A resterà ferma fino al 6 gennaio, data che sancirà l'inizio del girone di ritorno. Ripartenza molto difficile per la Roma di Mourinho che affronterà il Milan e tre giorni dopo la Juventus.