Calciomercato Roma: nuovo assalto per Bereszynski. Le ultime (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Roma: nuovo blitz per Bereszynski. Il terzino polacco potrebbe lasciare la Sampdoria La Roma tornerà alla carica per Bartosz Bereszynski durante la sessione invernale di Calciomercato. Il terzino polacco, perno della difesa di Roberto D'Aversa, potrebbe lasciare la Sampdoria a fronte di un'offerta superiore ai 10 milioni di euro cash. Come riportato da Il Tempo, il club giallorosso scioglierà le riserve nelle prossime settimane. Ma il fallimento delle trattative per Diogo Dalot (rimarrà al Manchester United) e Vanderson (passerà dal Gremio al Monaco) riavvicina inevitabilmente Bereszynski alla Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

