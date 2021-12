Calciomercato Napoli | i quattro giovani difensori che potrebbero prendere il posto di Manolas

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’apertura delinvernale è prevista per il 3 gennaio, ma le varie società di Serie A si stanno già attrezzando per sistemare le rispettive rose. Anche ildovrà ricorrere al mercato per rinforzare la difesa, rimasta orfana dipassato all’Olympiakos. Tanti i nomi sul taccuino del d.s. Giuntoli, ma l’idea del club è sempre quella di acquistare calciatori che possono rappresentare il presente ma anche il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da.com, sonoosservati dal: FOTO: Getty – Mattia Viti Empoli Parliamo di Mattia Viti dell’Empoli (classe 2002), Federico Gatti del Frosinone (’98), Nicolò Casale del Verona (anche lui ’98) e Sebastiano Luperto (’96), ancora ...

Advertising

SkySport : Chi è Sven Botman, il difensore che piace a Milan e Napoli #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #SvenBotman… - TUTTOJUVE_COM : Coppa D'Africa, il Napoli ha già perso alcune pedine, ma Osimhen... - cn1926it : #Spezia, #ThiagoMotta vicino all’esonero nonostante l’impresa di #Napoli: il sostituto - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Così le voci da Toronto diventano più insistenti, ma negli ambienti disi parla anche di Bayern Monaco e club inglesi su Insigne .: i giocatori in scadenza nel 2022 Oltre ad ...Ilscalda i motori. Da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022, infatti, le squadre ... 12 milioni di euro Alexandre Lacazette (Arsenal): 11,2 milioni di euro Lorenzo Insigne (): 8,...Lorenzo Insigne e il Napoli, avanti insieme? L'accordo per il rinnovo di un contratto in scadenza attualmente a giugno prossimo ancora non c'è.Liberato Ferrara fa il punto sul Napoli e dà i voti al termine del girone di andata di Serie A, attraverso il sito dell'emittente 87 tv.