Calciomercato Napoli | casting per il nuovo acquisto | la shortlist varata

(Di domenica 26 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese delanno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Ildelha varato un ...

Advertising

SkySport : Chi è Sven Botman, il difensore che piace a Milan e Napoli #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #SvenBotman… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Il Napoli punta Gatti per sostituire Manolas ma i giallazzurri lo valutano 10 milioni - junews24com : Gatti Juve: un’altra big di Serie A sul talento del Frosinone. Le ultime - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Giuntoli valuta quattro giovani italiani per il dopo #Manolas - cn1926it : Da #Torino ne sono certi: La #Juve pensa di nuovo a #Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Ilscalda i motori. Da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022, infatti, le squadre ... 12 milioni di euro Alexandre Lacazette (Arsenal): 11,2 milioni di euro Lorenzo Insigne (): 8,...Secondo Sky Sports il nome più caldo per i Magpies è quello di Sander Berge , centrocampista dello Sheffield United in passato cercato anche da Fiorentina e. Come contropartita, il Newcastle ...Il Napoli deve pensare ai rinnovi di contratto, ci sono sette calciatori in scadenza a giugno del 2022, tra cui Lorenzo Insigne.La Serie A è scesa in campo anche nel giorno di Santo Stefano e insieme ricordiamo quando è accaduto per l'ultima volta in passato ...