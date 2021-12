Calciomercato Milan, dal Chelsea il sostituto di Kjaer (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Telegraph, la situazione rinnovo tra Christensen ed il certo non sta vivendo esattamente il suo punto più alto, tutt’altro, è probabile che le strade del difensore e quelle dei Blues possano dividersi addirittura a gennaio. Christensen Chelsea MilanAlla finestra c’è il Milan, il quale dal Chelsea aveva già scovato Tomori e da quell’angolo di Londra vorrebbe pescare il sostituto ideale di Simon Kjaer, il quale sarà costretto ancora per un bel po’ in infermeria. L’idea sarebbe un prestito con obbligo di riscatto con clausole abbastanza accessibili, restada capire se il vero intento del Chelsea è quello di privarsi di una pedina così importante nell’assetto di Tuchel. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Telegraph, la situazione rinnovo tra Christensen ed il certo non sta vivendo esattamente il suo punto più alto, tutt’altro, è probabile che le strade del difensore e quelle dei Blues possano dividersi addirittura a gennaio. ChristensenAlla finestra c’è il, il quale dalaveva già scovato Tomori e da quell’angolo di Londra vorrebbe pescare ilideale di Simon, il quale sarà costretto ancora per un bel po’ in infermeria. L’idea sarebbe un prestito con obbligo di riscatto con clausole abbastanza accessibili, restada capire se il vero intento delè quello di privarsi di una pedina così importante nell’assetto di Tuchel.

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - calciomercatoit : ???? #Milan, proposto Malang #Sarr per gennaio: #Maldini non è convinto del francese ?? - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Matt_Law_DT: '#Christensen, rinnovo in stallo' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Calciomercato Milan, occhi su una giovane stella: Maldini pronto a chiudere -