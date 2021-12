Calciomercato Milan – Álvarez: “Ho un’offerta dal Bayern Monaco” (Di domenica 26 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Julián Álvarez, talento del River Plate, potrebbe andare a giocare con Robert Lewandowski Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 dicembre 2021) Le ultime news suldel: Julián, talento del River Plate, potrebbe andare a giocare con Robert Lewandowski

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - cmdotcom : Kjaer: 'Il #Milan è un sogno, qui i migliori anni della mia carriera. Infortunio? Tornerò più forte di prima'… - Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - calciomercatogp : L’Empoli sta avviando i contatti con il Milan per Andrea Conti! #conti #andreaconti #calciomercatogp… - junews24com : Kessié Juve, il rinnovo col Milan è sempre più lontano. La situazione - -