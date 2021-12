Calciomercato Inter | incassato il primo sì di Bremer | le ultimissime

(Di domenica 26 dicembre 2021), c’è il sì di Gleison. Ipotesi scambio per accontentare il Torino: le ultime sul possibile affare C’è un nome su tutti da monitorare per il futuro della difesa: quello di Gleison, centrale classe 1997 del Torino autore di una prova più che positiva mercoledì a San Siro. L’ha voluto cautelarsi incassando il gradimento del brasiliano, anche per anticipare la concorrenza di Milan e Napoli. Resta però da trovare un accordo con il Torino che valuta il suo centrale almeno 25 milioni più bonus. I nerazzurri sono disposti a sedersi ad un tavolo e di valutare eventuali contropartite, come potrebbero essere i vari Pinamonti, Radu, Vanhaudsen e Mulattieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

