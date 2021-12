Calciomercato Genoa, Pjanic obiettivo concreto? La situazione in tempo reale (Di domenica 26 dicembre 2021) Novità di Calciomercato in casa Genoa. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato al Calciomercato invernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Novità diin casa. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calcio, l'Atalanta chiude per Boga: operazione da 22 milioni di euro Come riporta Sky Sport , la Dea anticipa l'apertura del calciomercato assicurandosi per gennaio il ... Pari tra Genoa e Atalanta. HIGHLIGHTS Va ricordato che il 24enne, poco impiegato dai neroverdi ...

Poche partite e molti infortuni, Sensi cerca la svolta: il piano dell'Inter per rilanciarlo Tutti spezzoni di partite per l'ex centrocampista del Sassuolo, che è partito titolare soltanto quest'estate contro il Genoa nella prima giornata di campionato . A bloccare la prima parte di stagione ...

Genoa, non solo Castillejo: nuovo nome in fascia Calciomercato.com Futuro segnato, lasciano il Milan Uscite programmate: il Milan è pronto a cedere due calciatori già durante il calciomercato di gennaio. Futuro già segnato per entrambi ...

Calciomercato Genoa, il sogno si chiama Pjanic: la situazione Miralem Pjanic potrebbe tornare in Serie A, il Genoa ci sta provando. Il bosniaco rappresenta un grande sogno per il Grifone, deciso a cambiare marcia dopo una prima parte di stagione davvero deludent ...

