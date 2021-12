Calciomercato: Fiorentina. Top club su Vlahovic, vuole ingaggio monstre (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo il Daily Star l'attaccante serbo chiederebbe circa 230 mila euro a settimana FIRENZE - Il futuro dell'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, resta un rebus. Il centravanti serbo, che non ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo il Daily Star l'attaccante serbo chiederebbe circa 230 mila euro a settimana FIRENZE - Il futuro dell'attaccante della, Dusan, resta un rebus. Il centravanti serbo, che non ...

Advertising

SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per Jonathan #Ikone: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, #Ikoné è arrivato in città - violanews : Il futuro di Felipe #Caicedo sembra essere lontano da #Genova. La #Fiorentina però non sembra essere interessata - DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - La Fiorentina chiede 70 miliono per Vlahovic. Difficilmente l'attaccante partirà a gennaio -