Calciomercato Empoli, gli azzurri piombano su Andrea Conti: le ultime (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Empoli, avviati i primi contatti per arrivare ad Andrea Conti, terzino in uscita dal Milan: gli aggiornamenti Si muove il mercato in uscita del Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, l'Empoli avrebbe avviato i primi contatti per Andrea Conti, terzino in scadenza di contratto il prossimo giugno pronto ad essere liberato con sei mesi d'anticipo da Maldini e Massara. Tuttavia i toscani, prima di concludere l'operazione, devono perfezionare qualche uscita, in particolare quella di Fiammozzi. Sviluppi sono attesi nei primissimi giorni del nuovo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

