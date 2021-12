Calciomercato Cagliari: tre club turchi in pressing su Godin (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Cagliari – Il difensore Diego Godin piace a tre squadre della turchia: il punto in vista di gennaio Mancano pochi giorni all’apertura della sessione di Calciomercato invernale e la situazione di Diego Godin sembra essersi chiarita dopo la mancata convocazione contro la Juventus. Il difensore del Cagliari – secondo quanto raccolto dal giornalista Pedro Almeida – piacerebbe a tre squadre turche: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. In questo momento l’uruguaiano sta valutando il da farsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)– Il difensore Diegopiace a tre squadre dellaa: il punto in vista di gennaio Mancano pochi giorni all’apertura della sessione diinvernale e la situazione di Diegosembra essersi chiarita dopo la mancata convocazione contro la Juventus. Il difensore del– secondo quanto raccolto dal giornalista Pedro Almeida – piacerebbe a tre squadre turche: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. In questo momento l’uruguaiano sta valutando il da farsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

