Bts | 3 membri della band positivi al Covid | erano appena rientrati da una trasferta negli Usa

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tredei Bts,di culto del K-pop sudcoreano, sono risultatial-19 dopo essere tornati da unaStati Uniti. Lo conferma l’etichetta Big Hit Entertainment che ha sotto contratto la boydei Bangtan Boys. Il primo risultato positivo è il 28enne Min Yoon-gi, alias Suga. Oggi è stata confermata latà al virus anche di RM e Jin. Tutti e tre avevano fatto la seconda dose del vaccino ad agosto. L’unico con sintomi lievi è Jin, che come i suoi compagni è in isolamento a casa. Negativi invece gli altri quattrodel gruppo. Dopo l’exploit in patria, i Bts hanno portato alla ribalta il K-pop in tutto il mondo, raggiungendo il successo in particolareUsa dove sono ...