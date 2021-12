Brexit un anno dopo: insoddisfatti oltre sei britannici su dieci. E anche il 42% di chi aveva votato per uscire è rimasto deluso (Di domenica 26 dicembre 2021) Un anno dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, oltre sei elettori britannici su dieci ritengono che la Brexit sia andata male, o peggio di quanto avessero previsto. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal consorzio Opinium, pubblicato dal settimanale The Observer a una settimana dalle dimissioni di David Frost, ministro per la Brexit del gabinetto di Boris Johnson. Ben il 42% di coloro che votarono per il Leave (l’uscita dall’Ue) al referendum del giugno 2016 hanno oggi un’opinione negativa di come si è realizzato. Tra gli elettori del Remain – che al contrario volevano rimanere in Europa – la quota di quelli che non sono soddisfatti della Brexit sale all’86%. Considerando tutto l’elettorato, invece, solo il 14% degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Unl’uscita del Regno Unito dall’Unione europea,sei elettorisuritengono che lasia andata male, o peggio di quanto avessero previsto. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal consorzio Opinium, pubblicato dal settimanale The Observer a una settimana dalle dimissioni di David Frost, ministro per ladel gabinetto di Boris Johnson. Ben il 42% di coloro che votarono per il Leave (l’uscita dall’Ue) al referendum del giugno 2016 hoggi un’opinione negativa di come si è realizzato. Tra gli elettori del Remain – che al contrario volevano rimanere in Europa – la quota di quelli che non sono soddisfatti dellasale all’86%. Considerando tutto l’elettorato, invece, solo il 14% degli ...

