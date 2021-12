Boxing Day: il City è sempre più primo, Arsenal a valanga sul Norwich (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si conclude con una scorpacciata di reti il Boxing Day della Premier League 2021/22. In particolare Manchester City, Arsenal, Tottenham e Chelsea scatenate nei rispettivi campi. Il Citu di Guardiola ha umiliati 6-3 il Leicester di Rodgers e compie un salto in avanti importante in attesa delle gare del Liverpool. Tuchel invece festeggia una grande vittoria contro l’Aston Villa che con Gerrard fatica ancora a carburare. Sul campo del Norwich i cugini cannonieri dei Blues, l’Arsenal, hanno invece frantumato il Norwich 5-0: si tratta di una delle vittorie più esaltanti della gestione Arteta. Altro risultato positivo anche per Conte. Il suo Tottenham ha superato il Crystal Palace con le reti di Kane, Son e Lucas. Per l’italiano si tratta della sesta gara in Premier League in cui ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si conclude con una scorpacciata di reti ilDay della Premier League 2021/22. In particolare Manchester, Tottenham e Chelsea scatenate nei rispettivi campi. Il Citu di Guardiola ha umiliati 6-3 il Leicester di Rodgers e compie un salto in avanti importante in attesa delle gare del Liverpool. Tuchel invece festeggia una grande vittoria contro l’Aston Villa che con Gerrard fatica ancora a carburare. Sul campo deli cugini cannonieri dei Blues, l’, hanno invece frantumato il5-0: si tratta di una delle vittorie più esaltanti della gestione Arteta. Altro risultato positivo anche per Conte. Il suo Tottenham ha superato il Crystal Palace con le reti di Kane, Son e Lucas. Per l’italiano si tratta della sesta gara in Premier League in cui ha ...

