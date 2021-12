Bosco in fiamme sull’Argentario: secondo i carabinieri sarebbero stati 5 ragazzini (Di domenica 26 dicembre 2021) sarebbero stati cinque ragazzini non ancora quattordicenni ad accendere un fuoco, il 6 settembre 2021, per fare merenda, non riuscendo poi a controllare le fiamme. Che avrebbero poi provocato l'incendio nel Bosco di Monte Argentario. E' quanto ricostruito dai carabinieri per il rogo di settembre, quando l'incendio interessò anche alcuni terreni ed uliveti privati obbligando all'evacuazione di alcuni appartamenti per precuazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021)cinquenon ancora quattordicenni ad accendere un fuoco, il 6 settembre 2021, per fare merenda, non riuscendo poi a controllare le. Che avrebbero poi provocato l'incendio neldi Monte Argentario. E' quanto ricostruito daiper il rogo di settembre, quando l'incendio interessò anche alcuni terreni ed uliveti privati obbligando all'evacuazione di alcuni appartamenti per precuazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Bosco in fiamme sull’ìArgentario: secondo i carabinieri sarebbero stati 5 ragazzini - iltirreno : Scoperti dai carabinieri cinque ragazzini di Capalbio che avevano provocato l'incendio nel bosco. Le fiamme, partit… - corrierefirenze : Tutti ragazzini sotto i 14 anni: avrebbero acceso un fuoco per fare una merenda non riuscendo più a controllare le… - rep_firenze : A Capalbio bosco in fiamme e case evacuate, tutta colpa di cinque ragazzini terribili [aggiornamento delle 18:49]… - frenchigg : @alessand1969 Fragranza 'bosco in fiamme', ideale per piromani -