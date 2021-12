Bonucci: “Play-off mondiali? Ho chiamato Cristiano Ronaldo e abbiamo scherzato su una cosa!” (Di domenica 26 dicembre 2021) Il centrale juventino ed azzurro, ai microfoni di Rai Sport, si è soffermato sugli spareggi per il Qatar necessari per gli uomini di Mancini per staccare il biglietto verso il paese arabo: “L’Europeo a livello personale è stato bello, intenso e interessante perché ho scoperto di poter vivere il calcio in maniera diversa rispetto a come l’avevo sempre vissuto. Adesso dobbiamo concentrarci sulla nostra vita al di fuori della Nazionale e poi a marzo quando ci ritroveremo sono sicuro che avremo preso insegnamento dagli ultimi mesi. Faremo due grandi partite, con la Macedonia prima e poi in finale. Per noi andare a Palermo a giocare la partita significa tanto, al Barbera ci aspetteranno tanti tifosi che ci spingeranno a vincere la partita e poi andare a Lisbona o a Istanbul”. Bonucci Nazionale mondialiIl difensore laziale continua: “Quello che è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Il centrale juventino ed azzurro, ai microfoni di Rai Sport, si è soffermato sugli spareggi per il Qatar necessari per gli uomini di Mancini per staccare il biglietto verso il paese arabo: “L’Europeo a livello personale è stato bello, intenso e interessante perché ho scoperto di poter vivere il calcio in maniera diversa rispetto a come l’avevo sempre vissuto. Adesso dobbiamo concentrarci sulla nostra vita al di fuori della Nazionale e poi a marzo quando ci ritroveremo sono sicuro che avremo preso insegnamento dagli ultimi mesi. Faremo due grandi partite, con la Macedonia prima e poi in finale. Per noi andare a Palermo a giocare la partita significa tanto, al Barbera ci aspetteranno tanti tifosi che ci spingeranno a vincere la partita e poi andare a Lisbona o a Istanbul”.NazionaleIl difensore laziale continua: “Quello che è ...

