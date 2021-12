Bollicine italiane in lutto

Leggi su linkiesta

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il 26 Dicembre è un giorno infausto per l’enogastronomia italiana. Nel 2017 è mancato il signor Marchesi, riferimento assoluto della cucina italiana, e oggi è mancato Franco Ziliani, padre della Franciacorta. Prima della sua intuizione, leerano solo francesi. Ma da quando Franco Ziliani ha deciso di investire sul suo territorio, l’Italia è stata in grado di dire la sua anche in questo settore, prima esclusiva d’Oltralpe. È morto a 90 anni, l’enologo che nel 1961 a partire da una produzione di appena tremila bottiglie ha dato il via al grande fenomeno della spumantistica bresciana. Sessant’anni fa la Franciacorta, l’ampia area collinare che dal capoluogo si estende a nord-ovest fino al Lago d’Iseo, non era infatti conosciuta per uno specifico vino, area particolarmente vocata che a partire dall’intuizione di Franco Ziliani iniziò a identificarsi sempre di più ...