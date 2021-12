Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) IlCovid della Regioneper la giornata di262021. Prosegue anche a Santo Stefano il lavoro di tracciamento e analisi della curva epidemiologica, per una delle regioni più colpite anche in questa fase della pandemia. La Regione ha quindi comunicato, come ormai è consuetudine, i nuovi dati giornalieri relativi ae ricoveri. Nel dettaglio si registrano 4.581 nuovi, 15, 1.260, 21.471 tamponi molecolari, Negli ospedali sono 180 (+2) i ricoverati in terapia intensiva e 1.439 (+37) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

