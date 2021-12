Bollettino Covid oggi, domenica 26 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con il Bollettino Covid, con i dati relativi a domenica 26 dicembre 2021. Di seguito, il riepilogo giornaliero relativo a nuovi contagi, morti e guariti di ogni regione. Prosegue senza sosta il tracciamento del virus per capire l’andamento della pandemia in Italia, anche per questo Santo Stefano. Di seguito i dati aggiornati nelle ultime 24 ore, regione per regione. oggi si registrano 24.883 nuovi contagi, 81 morti, 8.428 guariti, 114.179 tamponi molecolari, 1.089 (+18) ricoverati in terapia intensiva, 9.220(+328) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +16.373 gli attualmente ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con il, con i dati relativi a262021. Di seguito, il riepilogo giornaliero relativo a nuovidi ogni. Prosegue senza sosta il tracciamento del virus per capire l’andamento della pandemia in Italia, anche per questo Santo Stefano. Di seguito i dati aggiornati nelle ultime 24 ore,persi registrano 24.883 nuovi, 81, 8.428, 114.179 tamponi molecolari, 1.089 (+18) ricoverati in terapia intensiva, 9.220(+328) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +16.373 gli attualmente ...

