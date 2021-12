Bollettino Covid Italia oggi 26 dicembre | 24 883 nuovi casi positivi e 81 i morti | tasso di positività sale all' 11 | 5%

Advertising

Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 24.883 casi, 81 morti. Tasso positività all'11,5%. LIVE - RaiNews : #Covid: 24.883 nuovi casi e 81 morti. Tasso di positività al 11,5% - Gazzettino : Bollettino Covid Italia oggi 26 dicembre, 24.883 nuovi casi positivi e 81 i morti: tasso di positività sale all'11,… - tempoweb : Bollettino #Covid del #26dicembre: scendono contagiati e morti. Schizza il tasso di positività #natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Due decessi di persone positive al test del- 19, uno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato ...... la Sindrome infiammatoria multisistemica da, una patologia in cui si assiste a un'... Nel frattempo, sul fronte epidemiologico, ildi Azienda zero della Regione ieri ha registrato 835 ...Il bollettino Covid del 26 dicembre ha registrato la presenza di 24883 nuovi casi dovuti al coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi positivi ...Ministero Salute, forte aumento per tasso positività e ricoveri reparti ordinari. Poco più di 217mila i tamponi - picenotime.it - IT ...