(Di domenica 26 dicembre 2021)maa più del doppio di ieri ildi positività sulla base dei tamponi fatti. Ildifa segnare un numero di 217.052 tamponi processati, con unpositività,5%, 85 nuovi ricoveri in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 1.089 in Italia, mentre i ricoverati nei reparti ordinarisono 9.220. e vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. Il dato che preoccupa maggiormente è quello suldi positività che sale,5% (ieri 5,8%) ma i tamponi processati sono appena 217.052 (ieri il record di 969.752).Prosegue anche la crescita dei ricoveri ...

Advertising

Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 24.883 casi, 81 morti. Tasso positività all'11,5%. LIVE - RaiNews : #Covid: 24.883 nuovi casi e 81 morti. Tasso di positività al 11,5% - LelloConso : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (26 dicembre 2021) Ecco l’aggiornamento??… - SecolodItalia1 : Bollettino Covid di Santo Stefano: calano i morti (81) ma il tasso di contagio balza all’11,5%… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Solo 217.052 tamponi processati Sono 24.883 i casi positivi alnelle ultime ore (ieri erano 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia). I tamponi ... E' quanto emerge dalquotidiano ...ABRUZZO - Sono 225 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 26 dicembre 2021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e ...(Adnkronos) – Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ...E' di 1.727 (ieri erano stati 2.446) il totale dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 15.334 i tamponi processati contro i 48.351 del giorno precedente, con il tasso di positività r ...