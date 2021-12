Boga all’Atalanta per 22 milioni, domani le visite mediche (Di domenica 26 dicembre 2021) L’Atalanta conclude le trattative per il primo rinforzo sul mercato di gennaio. Sarà Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo è stato preso per 22 milioni di euro. domani arriverà a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche precedenti la firma del contratto. Poi, partirà per la Coppa d’Africa con la Nazionale della Costa d’Avorio. L’accordo definitivo tra i due club per il trasferimento è stato trovato ieri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) L’Atalanta conclude le trattative per il primo rinforzo sul mercato di gennaio. Sarà Jeremie. L’esterno offensivo del Sassuolo è stato preso per 22di euro.arriverà a Bergamo per sottoporsi alleprecedenti la firma del contratto. Poi, partirà per la Coppa d’Africa con la Nazionale della Costa d’Avorio. L’accordo definitivo tra i due club per il trasferimento è stato trovato ieri. L'articolo ilNapolista.

