Belen | l’accusa choc di Nina Moric | «Perché hai fatto questo a mio figlio?» Carlos smentisce | «Tutte str***ate»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 dicembre 2021)e la pesantissima accusa mossa aRodriguez sui social. L’ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, è furiosa con la showgirl argentina dopo quanto rivelatole dal. Su Instagram Stories, infatti,ha pubblicato una chat con ilavuto da Fabrizio Corona., che in quel momento si trovava lontano dalla madre, aveva scritto: «mi habere, voleva fami fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciassi in bocca pure mio padre.è una cretina, portami via dapaese, voglio stare con la mamma. Mi manchi!». A quel punto, nella ‘storia’ successiva,menziona ...