Belen | l' accusa choc di Nina Moric | ' Perché hai fatto questo a mio figlio Carlos?'

Advertising

fanpage : Il Natale si tinge di giallo in casa Moric -

Ultime Notizie dalla rete : Belen accusa

A quel punto, nella 'storia' successiva, Nina Moric menziona direttamenteRodriguez e l'diventa ancora più circostanziata, con tanto di data in cui sarebbe avvenuto il tutto. 'Sei una ...... dopo essere stato escluso da Sanremo Giovani nel 2020, quest'anno ha incontrato una nuova bocciatura e per tutta risposta ha lanciato uncontroversa sugli organizzatori della manifestazione ...Nina Moric e la pesantissima accusa mossa a Belen Rodriguez sui social. L'ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, è furiosa con la showgirl argentina dopo quanto rivelatole dal ...Dopo le accuse di Nina Moric a Belen, rea, secondo la showgirl, di aver cercato di baciare in bocca il figlio è lo stesso ragazzo a negare gli ...