Bassetti contro il tracciamento: "Rischiamo di bloccare l'Italia" (Di domenica 26 dicembre 2021) Matteo Bassetti, primario del San Martino contro il tracciamento e le nuove misure del governo Draghi: "Non ha senso". Il professor Matteo Bassetti si pronuncia contro le nuove direttive governative – tra cui il tracciamento – imposte agli italiani per cercare di rallentare la diffusione del della variante Omicron Covid-19. L'infettivologo che opera all'ospedale genovese di San Martino ha scritto un lungo post sul suo profilo Facebook dove dichiara eccessive le misure del governo. POTREBBE INTERESSARTI: Fred Sinistra: morto per Covid campione di kickboxing no-vax Matteo Bassetti contro il tracciamento (fonte: instagram)Il medico augura di avere come regalo di natare meno allarmismo e paura per la nuova variante ...

